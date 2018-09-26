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Çamlıkspor’da yeni dönem

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubun’da mücadele edecek olan Yozgat Çamlıkspor, yönetim kurulunda görev dağılımı ile teknik ekip ve kaptanlarını belirledi.

Çamlıkspor’da yeni dönem

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubun’da mücadele edecek olan Yozgat Çamlıkspor, yönetim kurulunda görev dağılımı ile teknik ekip ve kaptanlarını belirledi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Çamlıkspor’da yeni dönem

Yozgat Çamlıkspor kulüp başkanı Alper Bölükbaşı, Yozgat Çamlıkspor olarak görev dağılımı yaptıklarını söyledi. Kulüp başkanı olarak kendisinin devam ettiğini dile getiren Bölükbaşı, ‘’Kulüp İkinci Başkanı Fahri Asil, Başkan Yardımcısı Muhsin Yıldırım, Mali İşler Başkanı Murat Bulandere, Genel Sekreter Mehmet Uçar ve Kulüp Müdürü Regaip Kara olarak yönetimde görev dağılımını gerçekleştirdik. Yeni sezonda takımın genel kaptanı Fatih Akdağ, Sportif Direktör Tevfik Oğuz, Antrenör Avni Yılmaz, Takım Kaptanı Kemal Akkaya, takım ikinci kaptanı ise Sezon Özdemir olarak belirledik’’ dedi. 
Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Bölükbaşı, ‘’7 Ekim tarihinde başlayacak lig için hazırlıklarımız Antrenör Avni Yılmaz gözetiminde sürüyor. Hedefimiz Fair-Play çerçevesinde ligde mücadele edip Play-Off’lara kalmaktır’’ diye konuştu.
 

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