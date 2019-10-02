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Çamlıkspor’da üç transfer

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda mücadele edecek olan Yozgat Çamlıkspor, üç oyuncuyu renklerine katarak lig öncesinde güçlerine güç kattılar.

Çamlıkspor’da üç transfer

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda mücadele edecek olan Yozgat Çamlıkspor, üç oyuncuyu renklerine katarak lig öncesinde güçlerine güç kattılar.

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Çamlıkspor’da üç transfer

Yozgat Çamlıkspor Adana Sarıçam Belediyespor’da forma giyen başarılı oyuncu Fatih Sarıkaya'yı kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı, transferini gerçekleştirdikleri Fatih Sarıkaya’nın Yozgatspor’un alt yapısında yetişmiş bir oyuncu olduğunu söyledi. başarılı oyuncuyu Yozgatspor’un U19’da forma giydiği dönemde izleme şansı bulduğunu dile getiren Bölükbaşı, ‘’Çok yetenekli biri her iki ayağını da çok iyi kullanıyor. O yüzden çok yönlü bir oyuncu sağ ve sol açıkta oynayabiliyor, önemli olan daha çok genç bir futbolcu olması, takım için nokta bir transfer yaptığımızı düşünüyorum’’ dedi.
Yozgat Çamlıkspor ayrıca bu sezon lige katılmama kararı alan Yozgat İl Özel İdarespor’un sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayan Şükrü Taşcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı, Şükrü Taşçı’nın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan bir oyuncu olduğunu ifade etti. Antrenör Avni Yılmaz’ın ısrarla istediği oyuncuyu renklerine kattıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bölükbaşı, ‘’Çok kaliteli bir futbolcu daha kulübümüze kazandırmış olduk. Bu transferle birlikte takımdaki rekabette artacak. Genç ve yetenekli futbolcuları takımımıza kazandırdığımız zaman daha mutlu oluyoruz. Son bir iki transfer daha gerçekleştirmek istiyoruz. Lig başlamadan takımımız hazır durumda olacak’’ diye konuştu.
Öte yandan Yozgat Amatör Futbol Ligi’nin gol krallarından Cihan Berat Fıdancı’yı da renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Bölükbaşı, Yozgat Çamlıkspor’un sezona iyi bir başlangıç yapıp şampiyon olarak bitirmeyi hedeflediğine vurgu yaptı. Bu doğrultuda Antrenör Avni Yılmaz’ın raporu doğrultusunda önemli isimleri kadrolarına katmaya gayres gösterdiklerinin altını çizen Bölükbaşı, şöyle konuştku, ‘’Son olarak amatörde bir çok kulüpte forma giymiş önemli bir forvet olan Cihan arkadaşımızı kadromuza katarak takımı büyük ölçüde güçlendirdik. Cihan gelmiş geçmiş Yozgat amatör futbolunun şuan ki en iyi forveti. 2 sezon önce takımımızın formasını giymiş ve önemli katkılarda bulunmuştu, yeniden bize çok maçlar kazandıracağına inancımız tamdır. Tekrardan bizimle olmasını çok istedik ve kabul etti. Kulübümüze ve kendisine hayırlı olsun.’’

Son Güncelleme: 01.10.2019 15:45
Anahtar Kelimeler:
Çamlıkspor’da Iki Transfer
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