Çamlıkspor’da transfer

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Tevfik Oğuz’un talebi doğrultusunda Ertuğrul ve Regaib ile anlaşıldı. Tevfik Oğuz, transfer ettikleri Ertuğrul’un ve Regaib’in gerçekten yetenekli futbolcular olduğunu söyledi. Hem iç hem de dış transferde kaliteli oyuncuları renklerine bağladıklarını dile getiren Oğuz, Çamlıkspor’un bu sezon ligin sürpriz ekiplerinden birisi olacağını sözlerine ekledi.