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Çamlıkspor’da transfer

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Çamlıkspor, iki oyuncuyu renklerine bağladı.

Çamlıkspor’da transfer

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Çamlıkspor, iki oyuncuyu renklerine bağladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Çamlıkspor’da transfer

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Tevfik Oğuz’un talebi doğrultusunda Ertuğrul ve Regaib ile anlaşıldı. Tevfik Oğuz, transfer ettikleri Ertuğrul’un ve Regaib’in  gerçekten yetenekli futbolcular olduğunu söyledi. Hem iç hem de dış transferde kaliteli oyuncuları renklerine bağladıklarını dile getiren Oğuz, Çamlıkspor’un bu sezon ligin sürpriz ekiplerinden birisi olacağını sözlerine ekledi.

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