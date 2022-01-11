Çamlıkspor’da Asil dönemi

Yeniden yapılanma içerisine girmesine karşılık, yeniden yapılanma kapsamında kulüp içerisine dahil olan bazı yöneticiler nedeniyle yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Yozgat Çamlıkspor’da yıllarca görev yapan Yozgatlı iş insanı Fahri Asil Kulüp Başkanı seçildi. Başkanlı görevine seçilen Asil, Yozgat Çamlıkspor olarak kendi yağı ile kavrulan, kimse ile problemi olmayan bir kulüp olduklarını, yeniden yapılanma sürecinde kulübünün bundan uzaklaştığını görünce tekrardan kulüp başkanlığı görevine geldiğini söyledi. Yozgat Çamlıkspor olarak ayrıştıran değil birleştiren bir kulüp olduklarını dile getiren Asil, bundan sonraki süreçte de Çamlıkspor’un asil misyonu ve vizyonu ile ligde mücadele edeceğini sözlerine ekledi.