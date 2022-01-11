Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çamlıkspor’da Asil dönemi

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Çamlıkspor’da Kulüp Başkanlığı görevine Fahri Asil seçildi.

11 Ocak 2022 Salı 00:33
Çamlıkspor’da Asil dönemi

Yeniden yapılanma içerisine girmesine karşılık, yeniden yapılanma kapsamında kulüp içerisine dahil olan bazı yöneticiler nedeniyle yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Yozgat Çamlıkspor’da yıllarca görev yapan Yozgatlı iş insanı Fahri Asil Kulüp Başkanı seçildi. Başkanlı görevine seçilen Asil, Yozgat Çamlıkspor olarak kendi yağı ile kavrulan, kimse ile problemi olmayan bir kulüp olduklarını, yeniden yapılanma sürecinde kulübünün bundan uzaklaştığını görünce tekrardan kulüp başkanlığı görevine geldiğini söyledi. Yozgat Çamlıkspor olarak ayrıştıran değil birleştiren bir kulüp olduklarını dile getiren Asil, bundan sonraki süreçte de Çamlıkspor’un asil misyonu ve vizyonu ile ligde mücadele edeceğini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Çamlıkspor’da Asil DönemiYozgatIlerigazetesiOcakSalıHaberMustafaBacanlıBirinciAmatörKümeFutbolLigÇamlıksporFahriAsil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asil, çiçek verdi
Asil, çiçek verdi
Kasımpaşa Yozgatlı oyuncu ile kazanıyor
Kasımpaşa Yozgatlı oyuncu ile kazanıyor
Kızlar hazır
Kızlar hazır
Fikstür belli oldu
Fikstür belli oldu
Belediyespor çalışıyor
Belediyespor çalışıyor
Şekerspor fırsat tepti
Şekerspor fırsat tepti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim