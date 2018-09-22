Çamlıkspor Çalışıyor

A grubunda yer alan Çamlıkspor, 7 Ekim tarihinde başlayacak olan lig öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirip geçen sezonda daha iyi bir noktada ligi tamamlamak istiyor. Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, bu sezon daha çok genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele edeceklerini söyledi. Genç oyuncular ile tecrübeli oyuncuları kaynaştırıp iyi bir takım kurduklarını vurgulayan Yılmaz, ‘’Bu sezon A grubunda Yozgat Çamlıkspor adından sıkça söz ettirecektir. Ben takımıma güveniyorum ve ligi iyi bir noktada bitireceğimize inanıyorum’’ dedi.