Çamlıkspor üzgün

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, Çekerek Belediyespor karşısında hiç hesapta olmayan bir sonuç aldıklarını ve bundan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Bahane aramak istemediğinin altını çizen Yılmaz, ‘’Ama eksik futbolcularımızın yokluğunu bu maçta hissettik. Her ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü rakipte de çok eksikler vardı. Hiç atak üretemedik ilerde çoğalamadık. Takımda genel anlamda bir tutukluk mevcuttu. 3 maçta sadece 4 puan toplayabildik. Bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Eksiklikleri kendimizde de arıyoruz. Her şey için çok geç değil. Bu maçtan ders çıkarıp hatalarımızı görüp düzeltmemiz gerekiyor’’ dedi.