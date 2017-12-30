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Çamlıkspor umutlu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yozgat Çamlıkspor, ligin son haftasında Play-Off’a kalacağına inanıyor.

Çamlıkspor umutlu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yozgat Çamlıkspor, ligin son haftasında Play-Off’a kalacağına inanıyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Çamlıkspor umutlu

Yozgat Çamlıkspor, bugün deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, bu gün deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşılaşacaklarını güçlü rakiplerini yenerek Play-Off’lara kalmak istediklerini söyledi. Kendilerinin sadece Boğazlıyan Sağlıkspor’u yenmelerinin Play-Off’lar için yeterli olmayacağını dile getiren Genç Antrenör, ‘’Boğazlıyan’dan alacağımız üç puan hedefimiz için yeterli olmayacak. Play-Off yarışı içerisinde olduğumuz Sarıkaya Belediyespor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’un da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Rakiplerimizin ikisinin de son hafta oyacağı müsabakalar çok zor. Çünkü biri lider Sorgun Belediyespor ile diğeri ise kümede kalma mücadelesi veren Çayıralan Esnafspor ile oynayacaklar. Ben rakiplerimizden en azından birinin son müsabakada takılacağına inanıyorum. Umarım biz Boğazlıyan’dan üç puan ile döneriz ve Play-Off yarışı içerisinde olan diğer takımlar da puan kaybederler’’ dedi. 

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