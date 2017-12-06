-Çamlıkspor sevinçli

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, Pazar günü Çayıralan Esnafspor karşısında oyuncularının çok iyi bir mücadele örneği göstererek sahadan 7-0 gibi farklı bir skor ile ayrıldıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında farklı galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Yılmaz, ‘’Biz Yozgat Çamlıkspor olarak ligde Play-Off’lara kalmayı hedefliyoruz. Son haftalarda inişli çıkışlı grafik çizsek te ben oyuncularıma güveniyorum. İyi bir kadroya sahibiz ve hedefimiz olan Play-Off’lara kalacağız. Çayıralan Esnafspor karşısında çok iyi mücadele eden takımımız sahadan farlı bir skor ile ayrılmayı başardı. Şimdi önümüzde bizim bir puan gerimizde bulunan Sarıkaya Belediyespor müsabakası var. Güçlü rakibimizi yenerek Play-Off yolunda önemli bir mesafe kat etmek istiyoruz. Bu müsabakaya iyi hazırlanıyoruz ve rakibimizi de yenebilecek güce sahibiz’’ dedi.

Yozgat Çamlıkspor Asbaşkanı Muhsin Yıldırım ise Yozgat Çamlıkspor olarak şuanda çok iyi bir noktada olduklarının altını çizdi. 17 puan ile ligde şuanda üçüncü sırada bulunduklarını hatırlatan Yıldırım, ‘’Bu hafta çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Play-Off’ları yakından ilgilendiren Sarıkaya Belediyespor sile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız durumunda rakibimizi egale etmiş olacağız ve büyük ölçüde Play-Off kapısını aralayacağız’’ diye konuştu.