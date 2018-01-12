Çamlıkspor Play-Off’a hazırlanıyor

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin normal sezonunda A grubunu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off’lara kaldıklarını hatırlattı. Play-Off’larda hedeflerinin üst sıralar olduğunu vurgulayan Yılmaz, ‘’Play-Off’ta karşılaşacağımız takımların bazıları çok para harcayıp bu noktaya gelen takımlar. Çok güçlü ekipler bulunuyor. Biz Çamlıkspor olarak kendi yağımızla kavrulan bir ekibiz. Ligde elimizden geldiği kadar rakiplerimizle dişe diş müsabakalar çıkarmayı amaçlıyoruz. Bütün maçlarımıza galibiyet parolası ile çıkacağız ve tüm rakiplerimizi yenebilecek güce de sahibiz. Ben kazasız, belasız, kavgasız bir lig olmasını ve sorunsuz bir şekilde Play-Off müsabakalarının tamamlanmasını istiyorum’’ dedi.