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Çamlıkspor hazırlıklarını sürdürüyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda mücadele edecek olan Yozgat Çamlıkspor lig hazırlıklarını oynadığı hazırlık müsabakası ile sürdürdü.

Çamlıkspor hazırlıklarını sürdürüyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda mücadele edecek olan Yozgat Çamlıkspor lig hazırlıklarını oynadığı hazırlık müsabakası ile sürdürdü.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
Çamlıkspor hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenör Avni Yılmaz gözetiminde lige hazırlanan Yozgat Çamlıkspor, Boğazlıyan Şekerspor ile oynadığı hazırlık müsabakasını 3-1 kazanarak lig öncesinde umut verdi. Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, ilk hazırlık maçlarını hafta sonu oynadıklarını söyledi. Müsabakanın kendileri açısından gayet verimli geçtiğini eksikleri gördükleri bir müsabaka olduğunu vurgulayan Yılmaz, ‘’Hazırlık maçlarına devam edeceğiz. Lig başlangıcına kadar daha iyi duruma geleceğiz. Bizi dost hane şekilde ağırlayan Boğazlıyan Şekerspor yönetimine futbolcularına özellikle Doğan hocamıza teşekkür ediyorum. Ligde kendilerine başarılır diliyorum’’ dedi.

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