Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
468.304
DOLAR
7.4753
STERLİN
9.7264
EURO
8.8245

Çamlıkspor gençlere yöneldi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat Çamlıkspor, 12 yaşındaki genç oyuncu Hüseyin Samet Doğan’ı renklerine bağladı.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:16
Çamlıkspor gençlere yöneldi

Yozgat Çamlıkspor Genel Kaptanı Çetin Uyar, futbolda alt yapının çok önemli olduğunu söyledi. Geleceğin oyuncularına sahip çıkarak onlarında spor yapmalarına olanak sağladıklarını dile getiren Uyar, ‘’Hüseyin Samet Doğan kardeşimizde bu sporculardan birisi. Hem Yozgat gençliğine hem de Yozgat amatörüne sporcu yetiştirme gibi bir misyonu olan takımımız dün olduğu gibi bugünde yarında Yozgat gençliğine sahip çıkmaya devam edecektir. Renklerimize bağladığımız Hüseyin kardeşimiz takımımızın en genç oyuncusu. Gelecek vaat eden bir kardeşimiz. Kendisine başarılar diliyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çamlıkspor Gençlere Yöneldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor’a Covit-19 şoku
Yozgatspor’a Covit-19 şoku
Yozgatspor antrenmanlara başladı
Yozgatspor antrenmanlara başladı
Misli.com isim sponsoru oldu
Misli.com isim sponsoru oldu
Voleybolcular lig hazırlıklarını sürdürüyor
Voleybolcular lig hazırlıklarını sürdürüyor
Kızlara durmak yok
Kızlara durmak yok
Yozgatspor’dan açıklama
Yozgatspor’dan açıklama
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim