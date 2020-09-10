Çamlıkspor gençlere yöneldi

Yozgat Çamlıkspor Genel Kaptanı Çetin Uyar, futbolda alt yapının çok önemli olduğunu söyledi. Geleceğin oyuncularına sahip çıkarak onlarında spor yapmalarına olanak sağladıklarını dile getiren Uyar, ‘’Hüseyin Samet Doğan kardeşimizde bu sporculardan birisi. Hem Yozgat gençliğine hem de Yozgat amatörüne sporcu yetiştirme gibi bir misyonu olan takımımız dün olduğu gibi bugünde yarında Yozgat gençliğine sahip çıkmaya devam edecektir. Renklerimize bağladığımız Hüseyin kardeşimiz takımımızın en genç oyuncusu. Gelecek vaat eden bir kardeşimiz. Kendisine başarılar diliyorum’’ dedi.