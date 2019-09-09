Çamlıkspor'da yönetim yeni sezonu değerlendirdi

Yönetim ve teknik ekip sezona iyi bir başlangıç yapmak ve transferler hakkında görüşmek üzere bilgi alışverişinde bulundu. Kulüp başkanı Alper Bölükbaşı, Antrenör Avni Yılmaz ile bir araya gelerek bu sezon hedeflerini, transferleri, takımın geleceği hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Antrenör Avni Yılmaz’ın transfer listesini sunduğu toplantıda Yozgat Çamlıkspor yönetimi ise Antrenörlerinin vermiş olduğu rapor doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı aldı. Yozgat Çamlıkspor Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı, ‘’İç ve dış transferlerde anlaştığımız futbolcular var. Görüşmeler sürüyor, takımımıza ilgi büyük. Gelip bu takıma katkı sağlamak isteyen birçok futbolcu var. Hocamızın da listesi var. Değerlendireceğiz İnşallah, her sene olduğu gibi bu senede Yozgat Çamlıkspor adından çokça söz ettirecek. Bir an önce transferlerimizi tamamlayıp sezona merhaba diyeceğiz’’ dedi.