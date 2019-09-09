Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98987
ALTIN
277.225
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0114
EURO
6.3121

Çamlıkspor'da yönetim yeni sezonu değerlendirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat Çamlıkspor yönetimi ve teknik ekip yeni sezon öncesinde değerlendirme toplantısı yaptı.

Çamlıkspor'da yönetim yeni sezonu değerlendirdi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat Çamlıkspor yönetimi ve teknik ekip yeni sezon öncesinde değerlendirme toplantısı yaptı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 06:53
Çamlıkspor'da yönetim yeni sezonu değerlendirdi

Yönetim ve teknik ekip sezona iyi bir başlangıç yapmak ve transferler hakkında görüşmek üzere bilgi alışverişinde bulundu. Kulüp başkanı Alper Bölükbaşı, Antrenör Avni Yılmaz ile bir araya gelerek bu sezon hedeflerini, transferleri, takımın geleceği hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Antrenör Avni Yılmaz’ın transfer listesini sunduğu toplantıda Yozgat Çamlıkspor yönetimi ise Antrenörlerinin vermiş olduğu rapor doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına başlama kararı aldı. Yozgat Çamlıkspor Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı, ‘’İç ve dış transferlerde anlaştığımız futbolcular var. Görüşmeler sürüyor, takımımıza ilgi büyük. Gelip bu takıma katkı sağlamak isteyen birçok futbolcu var. Hocamızın da listesi var. Değerlendireceğiz İnşallah, her sene olduğu gibi bu senede Yozgat Çamlıkspor adından çokça söz ettirecek. Bir an önce transferlerimizi tamamlayıp sezona merhaba diyeceğiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Çamlıksporda Yönetim Yeni Sezonu Değerlendirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun sezonu açtı
Sorgun sezonu açtı
Yozgat Ligi'nde heyecan 5 Ekim'de başlıyor
Yozgat Ligi'nde heyecan 5 Ekim'de başlıyor
YOZGATSPOR TELAFi ETTi
YOZGATSPOR TELAFi ETTi
Kenan Yılmaz’ın ismi Amatör Küme Futbol Ligi'ne verilecek
Kenan Yılmaz’ın ismi Amatör Küme Futbol Ligi'ne verilecek
Yozgatspor ara vermeden
Yozgatspor ara vermeden
Kupa maçı Çubuk stadında
Kupa maçı Çubuk stadında
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim