Çamlıkspor çıkış arıyor

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, Pazar günü Bozok Üniversitesi sahasında karşılaşacakları Sorgun Belediyespor karşısında ellerinden gelenin en iyisini yaparak sahadan puan ile ayrılmak istediklerini söyledi.

Ligin favori ekiplerinden biri olan Sorgun Belediyespor karşısında sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getiren Yılmaz,

‘’Güçlü rakibimizi yenerek ligde bir çıkış yakalamanın peşindeyiz. Zor olacak ama bizim takımımız zoru başaracak güce sahip. Bu nedenle güçlü rakibimizi Sorgun’a eli boş göndermek için elimizden gelenin en iyisini sahada yapacağız. Play-Off’lara istediğimiz gibi başlayamadık. Şanssız yenilgiler aldık ama bu hafta şansızlığımızı kıracağımıza inanıyorum’’ dedi.