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Çamlık ve Yemenoğlu Bozok’a büyük ikramiye

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde A Grubu’nda Çamlıkspor B Grubu’nda Yemenoğlu Bozokspor’a büyük ikramiye vurdu.

Çamlık ve Yemenoğlu Bozok’a büyük ikramiye

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde A Grubu’nda Çamlıkspor B Grubu’nda Yemenoğlu Bozokspor’a büyük ikramiye vurdu.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
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Çamlık ve Yemenoğlu Bozok’a büyük ikramiye

Ligin son haftasında A Grubu’nda son dakika golü ise Boğazlıyan Sağlıkspor’u 4-3 yenen Yozgat Çamlıkspor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’un Çayıralan Esnafspor’a, Sarıkaya Belediyespor’un ise Sorgun Belediyespor’a yenilmeleriyle birlikte Play-Off’lara kaldı. B Grubu’nda ise Yemenoğlu Bozokspor, Çamlıkspor ile aynı kaderi paylaşan ikinci takım oldu.

Ligin son haftasında Boğazlıyan Şekerspor’u 4-1 yenen Yemenoğlu Bozokspor, Sorgun Gençlikspor’un İl Özel İdarespor’a 2-1 mağlup olmasıyla Play-Off’lara çıkma başarısını gösterdi.

Çamlıkspor da, Yemenoğlu Bozokspor da gruplarında ligin son haftasına 4’üncü sırada girmişlerdi. Her iki takımda sahadan galibiyet ile ayrılıp rakiplerinin ise puan kaybetmesi gerekecekti ve Çamlıkspor ile Yemenoğlu Bozokspor’un bu istedikleri oldu. Kendileri karşılaştıkları rakiplerini yenerken, Play-Off mücadelesi içerisinde oldukları rakipleri ise puan kaybetmesi iki takımında ekmeğine yağ sürdü ve yeni yılda Çamlıkspor ile Yemenoğlu Bozokspor’a büyük ikramiye vurdu.

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