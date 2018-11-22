Çamlık telafi edecek

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, ligde geçen hafta hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak o müsabakayı Akdağmadenispor ile oynayacakları müsabakada telafi edeceklerine inandıklarını söyledi. Takımının Boğazlıyan Şekerspor karşısında iyi mücadele ettiğini vurgulayan Yılmaz, ‘’İyi oynamamıza karşılık yedeğimiz gollerin karşılığını veremeyince sahadan mağlubiyet ile ayrılmak durumunda kaldık. Boğazlıyan müsabakası bizim için geride kaldı ve önümüzde çok zor bir Akdağmadenispor müsabakası var. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz ve ligin güçlü ekiplerinden olan rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndereceğimize inanıyoruz’’ dedi.