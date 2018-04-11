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Çamlık sezonu açıldı

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı 1600 rakımlı Yozgat çamlığı, havaların ısınmasıyla birlikte sezona ‘merhaba’ dedi.

Çamlık sezonu açıldı

TÜRKİYE’nin ilk milli parkı 1600 rakımlı Yozgat çamlığı, havaların ısınmasıyla birlikte sezona ‘merhaba’ dedi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Çamlık sezonu açıldı

Yozgat’ta bisiklet sporu yapan topluluklarda Çamlıkta pedal çevirmeye başladı. Yozgat’ta bisiklet sevgisini geliştirmeyi hedefleyen bisiklet sporu kulüplerinin elemanları, düzenledikleri bisiklet gezginlerini kış boyunca da sürdürdü. Havaların ısınmasını fırsat bilen bisikletçiler, 1600 rakımlı Yozgat Çamlığında bulunan parkuru turladılar. Yaz aylarında ilçe, köy, beldelere de geziler düzenleyen bisikletçiler, yeni sezona milli park çamlıkta merhaba dediler. 

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