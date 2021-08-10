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Çamlık nöbetine motorculardan destek

Yozgat Valiliği tarafından başlatılan Çamlıkta yangın nöbetine Yozgatlı motosiklet tutkunları da destek verdi.

10 Ağustos 2021 Salı 00:31
Çamlık nöbetine motorculardan destek

Uzun süredir yangınla mücadele eden ülkemizde, Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık’ta da yangın çıkmaması veya çıkartılmaması için Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi tarafından bir takım önlemler alınmıştı. Çamlıkta piknik yapılmasının, ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından akşam 20.00’dan sonra da çamlık milli parkına giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Alınan bu önlemlerin ardından Yozgat Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimleri Çamlık Milli Parkında yangın nöbeti tutmaya başladılar. Çamlıkta tutulan yangın nöbetine hafta sonu Yozgatlı motosiklet tutkunları da destek verdi. Cevdet Dündar Göledi önünde toplanan motosiklet tutkunları, zaman zaman motosikletleri ile araçların giremediği çamlığın derinliklerine girerek kontrol çalışmaları yaparken zaman zamanda itfaiye ekipleri ile birlikte çamlık girişinde nöbet tutuyorlar. 

Anahtar Kelimeler:
Çamlık Nöbetine Motorculardan Destek
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