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Çamlık ilk puanını aldı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu takımlarından Yozgat Çamlıkspor, ligdeki ilk puanını aldı.

Çamlık ilk puanını aldı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu takımlarından Yozgat Çamlıkspor, ligdeki ilk puanını aldı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Çamlık ilk puanını aldı

Ligin ilk yarısının son haftasına puansız şekilde giren Yozgat Çamlıkspor, şampiyonluk mücadelesi veren İl Özel İdarespor’u yenerek ligdeki ilk üç puanını alırken, rakibini de şampiyonluk yarışının dışına itti.
Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, ligin ilk yarısının son haftasında İl Özel İdarespor ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını oyuncularının güzel oyunu ile güçlü rakiplerini yenerek üç puan aldıklarını söyledi.
Bu galibiyeti kendileri için bir çıkış olarak nitelendiren Yılmaz, ‘’Pazar günü konuk edeceğimiz Şefaatlispor’u da yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Şefaatlispor’u yenebilecek güce sahibiz. Bu müsabakaya iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndereceğiz’’ dedi.

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