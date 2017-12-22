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Çamlık fırsat tepti

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Yozgat Çamlıkspor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşısında aldığı mağlubiyet ile fırsat tepti.

Çamlık fırsat tepti

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Yozgat Çamlıkspor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşısında aldığı mağlubiyet ile fırsat tepti.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Çamlık fırsat tepti

Kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Yozgat Çamlıkspor rakibi karşısında aldığı mağlubiyet ile Play-Off yolunda ağır yara aldı. Kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile oynadıkları müsabakaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan Yozgat Çamlıkspor, rakibini yenseydi Play-Off'ların kapısını büyük ölçüde aralayacaktı. Aldığı mağlubiyet ile Play-Off şansını son iki haftaya sokan Yozgat Çamlıkspor klan iki maçını kazanıp rakibi Yerköy Bağlarbaşı Köselispor'un ise puan kaybetmesini bekleyecek.

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