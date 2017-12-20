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-Çamlık, avantaj peşinde

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig A Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Çamlıkspor, bir puan gerisindeki Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile oynayacağı maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor.

-Çamlık, avantaj peşinde

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig A Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Çamlıkspor, bir puan gerisindeki Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile oynayacağı maçı kazanarak avantaj yakalamak istiyor.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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-Çamlık, avantaj peşinde

Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, bu hafta ligin en zor müsabakalarından birine çıkacaklarını söyledi.
Kendileri gibi Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile deplasmanda oynayacakları müsabakadan galip gelen takımın büyük avantaj sağlayacağının altını çizen Yılmaz,
‘’Bizim bir puan gerimizde bulunan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u deplasmanda yenmemiz durumunda Play-Off’ların kapısını büyük ölçüde aralarız, yenilmemiz durumunda ise dördüncü sıraya gerileriz ki bunu kesinlikle istemiyoruz. Bu nedenle güçlü rakibimize karşı çok iyi hazırlanıyoruz. Her ne kadar Yerköy temsilcisi ev sahibi olsa da biz de ligin en çok gol atan ikinci takımıyız. Rakibimizin zaaflarını biliyoruz ve buna göre çalışıyoruz. Bu altı puanlık müsabakadan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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