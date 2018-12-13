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Çamlığın hedefi Play-Off

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Çamlıkspor ligin ikinci devresine galibiyet ile başlamanın mutluluğunu yaşarken, kalan maçları kazanarak Play-Off’a kalmak istiyor.

Çamlığın hedefi Play-Off

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubu takımlarından Yozgat Çamlıkspor ligin ikinci devresine galibiyet ile başlamanın mutluluğunu yaşarken, kalan maçları kazanarak Play-Off’a kalmak istiyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Çamlığın hedefi Play-Off

Yozgat Çamlıkspor Antrenörü Avni Yılmaz, ilk devrede olduğu gibi ikinci devreye de iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Şefaatlispor karşısında net bir skorla kazanmasını bildiklerini dile getiren Yılmaz, ‘’İlk devrede ki hatalarımızı nerede yanlış yaptıklarımızı ve rakiplerimizi de iyi analiz etmiş olduk. Bu hatalardan ders çıkarıp ilk devrede kayıp ettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Rakiplerimizi tek tek görmüş olduk ona göre tedbirler alıp maç maç gideceğiz. Hedefi olan bir takımız ve buna ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Beklediğimizin biraz altında kaldık ama düzelecek çünkü biz çok iyi bir takımız Çamlıkspor daha iyi yerlerde olacak’’ dedi.

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