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Camiayı buluşturdu

26 Ocak 2017 Perşembe 06:16
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Sorgun Belediyesi, hafta sonunda başlayacak olan ve il şampiyonunun belli olacağı Play-Off müsabakaları öncesinde amatör spor camiasını buluşturdu.

Camiayı buluşturdu
Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, TFFHGD Yozgat Şube Başkanı Serhat Alper, Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı İbrahim Akdoğan, Yozgat İl Gözlemciler Kurulu Başkanı Selami Mete ile birlikte Play-Off grubunda mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor, Sorgun Gençlikspor, Yemenoğlu Yozgatspor, Yozgat İl Özel İdarespor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor kulübü yöneticileri katıldı.

Play-Offta mücadele verecek olan Yerköyspor’un kamptan henüz dönmemesi nedeniyle temsilcisinin katılmadığı toplantıya işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamayan Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek adına katılan Özel Kalem Müdürü Nihat Künbetli, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu hatırlattı.

Künbetli, ‘’Aynı ilin takımları olarak amacımız da aynı. Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek, Yozgat’tan iyi sporcular yetiştirip, ismini duyurmak. Sporun kardeşlik, centilmenlik olduğunu göstermek amacıyla Belediye Başkanımız Ahmet Şimşek böyle bir organizasyonu düzenledi. İnanıyorum ki; Play-Off müsabakaları sporun ruhuna uygun olarak oynanıp, tamamlanacaktır’’ dedi.

Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş da, amatör küme müsabakalarının birinci etabının tamamlandığını, hafta sonunda ise il şampiyonunun belli olacağı Play-Off müsabakalarının başlayacağını hatırlattı.

Bektaş, ‘’Böyle bir organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Zira, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, sporda da hoşgörünün, centilmenliğin, spora ve sporcuya yakışır davranışların sergilenmesi hepimizin isteğidir’’ diye konuştu.
Daha sonra TFFHGD Yozgat Şube Başkanı Serhat Alper ve diğer kulüp temsilcileri kısa birer konuşma yaparak, sporun önemine değindi, Play-Off müsabakalarının centilmenlik ve sporun ruhuna uygun olarak başlayıp, tamamlanması temennisinde bulundu.

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