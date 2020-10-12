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Çalıştığımız yerden gol yedik

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor da teknik direktör Nihat Tinel, Ceyhanspor ile oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları müsabaka sonrasında kulüp binası önünde açıklamalarda bulundu.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:11
Çalıştığımız yerden gol yedik

Yozgatspor taraftarlarından özür dileyen Tinel, hafta içi Cehyanspor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi çalıştıklarını ve iyi futbol oynadıklarını söyledi. Ancak çalıştıkları yerlerden yine gol yediklerini altını çizen Tinel, ‘’Yine bir duran toptan gol yedik. Ben takımıma güveniyorum. İnşallah her şey daha da iyi olacak. Daha yolun başındayız, çalışacağız, çok çalışacağız ve bu takım inşallah istenilen yerlere gelecek. Eksiklerimizi gördük bu eksikleri gidereceğiz. Herkes biraz sabırlı olsun bu takım iyi yerlere gelecek. İyi futbol oynadık ama golü bulamadık, Ceyhanspor kalemize iki defa geldi gol attı. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama futbolda bunlar var, bu takım iyi yerlere gelecek ben bunun sözünü veriyorum’’ dedi. 

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Çalıştığımız Yerden Gol Yedik
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