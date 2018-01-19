Çalışmaya devam...

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un Kayseri Şeker ile oynadığı müsabakada sakatlanan Ali Yakup, takımdan ayrı düz koşu yapmaya devam ediyor.

Yozgatspor’un Kayseri Şekerspor ile oynağı müsabakada zorlama sonucunda sol diz arka çapraz bağlarından sakatlanan Ali Yakup, yapılan MR çekimleri sonrasında çapraz bağlarında yırtıklar tespit edilmişti. Beklenmeden tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu Antalya kampına da katılmamıştı. Yozgat’ta takımdan ayrı düz koşu yapan Ali Yakup’un durumunun her geçen gün iyiye gittiği, bu hafta sonu Kürkçüler Amatörspor ile oynanacak olan müsabakada riske edilmeyeceği ancak Azatlı maçında sahada olacağı bildirildi.