Çalışmalar sürüyor!

Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde sabah kondisyon öğleden sonra ise teknik ve taktik ağırlıklı olmak üzere günde çift idman yapan kırmızı siyahlı ekip 30 Temmuz tarihine kadar Yozgat’ta kamp çalışmalarını sürdürecek. 30 Temmuz tarihinden sonra iki gün izin kullanacak olan Yozgatsporlu oyuncular daha sonra Afyon’da toplanarak ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacak.

Teknik direktör Memduh Fidan, 15 Temmuz Cumartesi günü itibariyle Yozgat’ta birinci dönem kamp çalışmalarına başladıklarını ve yaklaşık 12 gündür kamp çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yozgat’ta kendi tesislerinde gerçekleştirdikleri kamp çalışmasında günde çift idman yaptıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam Memduh Fidan, ‘’Öğleden önce kondisyon, öğleden sonra ise teknik ve taktik ağırlıklı idmanlar yapıyoruz. Kamp çalışmalarımızın son günlerinden olan Cumartesi günü ise takım bulabilmemiz durumunda bir rakip ile bulmazsak kendi aramızda bir hazırlık maçı oynamayı amaçlıyoruz. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Ben her zaman söylediğim gibi Yozgat birinci dönem kampları için hem rakımı hem de havası açısından çok güzel bir yer. Bu bizim takımımız için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 12 gündür Yozgat’ta iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bir çok antrenmanımıza da taraftarımız geliyor takımlarını izliyorlar ve oyuncularımıza her fırsatta destek veriyorlar. Yozgat şehir olarak şimdiden şampiyonluğa hazır. Biz de bu ligde misafir olduğumuzu düşünüyoruz. Bu sene özlenen şampiyonluğu Yozgat’a getirerek bu cefakar taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. 30 Temmuz tarihine kadar Yozgat’ta kamp çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve daha sonra iki günlük iznin ardından Afyon’da toplanarak ikinci dönem kamp çalışmamıza başlayacağız. İyi bir hazırlık dönemi geçireceğimize inanıyorum’’ dedi.

