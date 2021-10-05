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Çalışmalar meyvesini verdi

Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan ortak sportif kursların tanıtımı sonrasında öğrenciler spora yönlendirildi.

05 Ekim 2021 Salı 00:26
Çalışmalar meyvesini verdi

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kağan Sungur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tekin Arslan ilçede bulunan okullarda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Öğrencilere yönelin yapılan bilgilendirme toplantıları sonrasında 126 yeni öğrenci voleybol, basketbol, futbol, tekvando, güreş, satranç, masa tenisi, hentbol kurslarına başvuruda bulundu. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan ‘’Kursların açılması ve verimli bir şekilde yürütülmesinde büyük emekleri olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüze, Halk Eğitimi Merkezi İdarecilerimize ve görev alan öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederiz’’ dedi.

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Çalışmalar Meyvesini Verdi
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