ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Nisan-Mayıs ayları içerisinde bitirilmesi düşünülen Bozok Stadı dış sahasında havaların iyi gitmesi çalışmaların aralıksız sürmesini sağladı. Hava şartlarının iyi olması durumunda çalışmaların ara vermeden devam edeceği bildirildi. 2007 yılında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toprak sahadan sentetik sahaya çevrilen Bozok Stadı dış sahası 12 yıldır Yozgat’ta futbol müsabakaları ve antrenmanlarına hizmet veriyordu. Ömrünü dolduran ve yıpranan sahaya geçici çözümler yapılarak hizmet vermesi sağlanıyordu. Oyuncuların sakatlanmasına neden olan dış sahaya geçtiğimiz haftalarda ilk kazma vuruldu. Havaların iyi gitmesinden dolayı da çalışmalar aralıksız devam ediyor.