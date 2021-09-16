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Çalı Kapadokya ile el sıkıştı

Bir dönem Yozgatspor’da yardımcı Antrenör olarak görev yapan Rüştü Çalı Suvermez Kapadokyaspor ile anlaştı.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:49
Çalı Kapadokya ile el sıkıştı

Yozgatspor’un Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele ettiği sezonda teknik direktör Aydın Yavuz’un yardımcılığı üstlenen tecrübeli Antrenör Rüştü Çalı teknik direktör olarak Suvermez Kapadokyaspor ile anlaştı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Suvermez Kapadokyaspor ile iyi bir sezon geçirmek istediğini söyleyen Çalı, ‘’Yeni bir takım, yeni bir başlangıç, tanıdığım bir camia Suvermez Kapadokyaspor ile anlaşmış bulunmaktayım. Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Bu göreve gelirken ne sorumluluk aldığımın farkındayım bu camiaya başarılı olmaya geldim, bu takıma bu şehre çok şey katacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başta kulüp başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum yolun sonu en iyi yer olur inşallah’’ dedi.

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