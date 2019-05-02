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Çakır Selfi çekti

YOZGAT Vali Yardımcısı Rıza Kayaalp ile selfi çekindi.

Çakır Selfi çekti

YOZGAT Vali Yardımcısı Rıza Kayaalp ile selfi çekindi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Çakır Selfi çekti

Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa şampiyonu olan Yozgatlı milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Atakan Yüksel için önceki gün Cumhuriyet alanında düzenlenen karşılama programına Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı temsilen Vali Yardımcısı Şükrü Çakır katıldı. Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp ile yan yana oturan Vali Yardımcısı Çakır, şampiyon ile selfi çekinmeyi de ihmal etmedi.

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