Çakır Selfi çekti

Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa şampiyonu olan Yozgatlı milli güreşçiler Rıza Kayaalp ile Atakan Yüksel için önceki gün Cumhuriyet alanında düzenlenen karşılama programına Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı temsilen Vali Yardımcısı Şükrü Çakır katıldı. Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp ile yan yana oturan Vali Yardımcısı Çakır, şampiyon ile selfi çekinmeyi de ihmal etmedi.