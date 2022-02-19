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Çağan’dan destek

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü'nün Kayseri Melikgazi Belediyesi Engelliler takımı ile oynadığı müsabakada, Yozgat temsilcisine, hem maç öncesi, hem de maç sonrasında ağırlarken, tribünden de destek verdi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:53
Çağan’dan destek

Başhakem Orhan Altın’ın yönettiği Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Melikgazi Belediyesi arasındaki basketbol maçı heyecanlı anlara sahne oldu. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyesi Koray Can’ın da tribünden destek verdiği maç 72-43’lük skorla tamamlandı ve maçta gülen taraf Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü oldu. Maçın ardından Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, spor kulübü idarecileri ve sporcularla düzenlediği yemekte buluştu. Başkan Deniz Çağan burada yaptığı konuşmada Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün sahada sergilediği oyun ve aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak bundan sonraki dönemde Kayseri’de yapacakları tüm maçlarda engelliler takımını ağırlamak istediklerini dile getiren Çağan, ‘’Bugün aldığınız galibiyette farklı bir galibiyetti. Ben sayın başkan, antrenör ve sporcu kardeşlerimle sohbet ettiğimde sorunları dile getiriyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte hükümetimiz ve belediyelerimizin desteğiyle spor kulüpleri daha da profesyonel hale gelir. Sizlerin de daha nice başarılar elde edeceğinizi biliyorum. Play Off’a da kısa bir mesafe kaldığını görüyoruz. Sizleri daha üst liglerde görmeyi arzu ediyorum. Ben bizleri burada galibiyetle mutlu ettiğiniz için ve yemekte bizlerle olduğunuz için hepinize hem şahsım hem yönetim kurulum hem de Kayseri’de yaşayan tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum’’ dedi. 
Daha sonra Çağan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’ne hediye takdim ederken, Sorgun Engelliler Umut Derneği Spor Kulübü tarafından da Başkan Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyesi Koray Can’a forma armağan edildi.

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