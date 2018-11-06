Cadde taraftarı her yerde

Pazar günü Hentbol Erkekler Birinci Lig’inde Yozgat Bozokspor ile Ankara Hentbol İhtisas takımı arasında oynanan müsabakayı tribünden izleyen Cadde taraftarları, Yozgat Bozokspor’u destekleyerek itici güç oldular. Yozgat ekibinin galibiyetinde de önemli pay sahibi oldular. Yozgat Bozokspor müsabakasının ardından Bozok Stadında Yozgatspor ile Safranbolu Belediyespor müsabakasında da tribündeki yerlerini alan Cadde Taraftarlar Derneği burada da takımlarını doksan dakika boyunca desteklediler.