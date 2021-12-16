C GRUBUNDA ZİRVE YARIŞI

Grupta namağlup olarak yollarına devam eden ve 15 puan ile zirveyi paylaşan iki kulüp Cumartesi günü Bozok Stadı dış sahasında zirve için karşı karşıya gelecekler. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlah Özbay, Cumartesi günü ligin güçlü ekiplerinden biri olan Divanlı Gençlerbirliği takımı ile çok zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Ligde aynı puana sahip oldukları rakiplerini yenerek zirve yolunda önemli bir avantaj yakalamak istediklerinin altını çizen Özbay, Divanlı Gençlerbirliği takımının Yozgat’ın en iyi kulüplerinden biri olduğunu güçlü rakipleri ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanıp sahadan üç puan ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını sözlerine ekledi. Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara ise Cumartesi günü Bozok Stadı dış sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor ile zirve mücadelesi için sahaya çıkacaklarını belirtti. Her şeyden önce dostluğun kazanacağı bir müsabaka olması dileğinde bulunan Kara, ‘’Bu sezon grubumuzu lider olarak tamamlayıp Play-Off müsabakalarına katılmak istiyoruz. Liderlik için de önümüzdeki en büyük engel Yozgat Belediyesi Bozokspor. Güçlü rakibimizi yenerek uzun süredir bizde olan liderlik koltuğunu tekrar rakibimizden alarak önemli bir avantaj yakalamak istiyoruz’’ dedi.