Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93946
ALTIN
245.257
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8582
EURO
6.6727

BUYURUN ŞAMPİYONLUK MAÇINA

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Yozgatspor bu gün Ordu’da Kelkit Belediye Hürriyetspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayacak.

BUYURUN ŞAMPİYONLUK MAÇINA

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Yozgatspor bu gün Ordu’da Kelkit Belediye Hürriyetspor ile TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayacak.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
24 Okunma
BUYURUN ŞAMPİYONLUK MAÇINA

Kırmızı siyahlı ekibin sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda yıllardır özlemeni sürdüğü TFF Üçüncü Ligi’ne yükselecek olan kırmızı siyahlıları desteklemek için Yozgat’tan da binlerce taraftar Ordu’ya akın edecek. 20 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Yozgatspor taraftarının da büyük desteğini arkasına alarak Ordu’da Gümüşhane temsilcisi Kelkit Belediye Hürriyetspor’u yenmek istiyor. Sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda 20 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek olan Yozgatspor oyuncular ise bu müsabakaya hazırlar. Kendilerinden emin olan kırmızı siyahlı oyuncular güçlü rakiplerini yenerek taraftarlarını mutlu etmek istiyorlar.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat Ordu’ya akacak
Yozgat Ordu’ya akacak
Yozgatspor 19 Eylül’de
Yozgatspor 19 Eylül’de
Hüseyin kendinden emin
Hüseyin kendinden emin
Ringde heyecan sürüyor
Ringde heyecan sürüyor
Finalistler bugün belli oluyor
Finalistler bugün belli oluyor
Maçlar bugün
Maçlar bugün
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim