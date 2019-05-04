BUYURUN ŞAMPİYONLUK MAÇINA

Kırmızı siyahlı ekibin sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda yıllardır özlemeni sürdüğü TFF Üçüncü Ligi’ne yükselecek olan kırmızı siyahlıları desteklemek için Yozgat’tan da binlerce taraftar Ordu’ya akın edecek. 20 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Yozgatspor taraftarının da büyük desteğini arkasına alarak Ordu’da Gümüşhane temsilcisi Kelkit Belediye Hürriyetspor’u yenmek istiyor. Sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda 20 yıllık şampiyonluk hasretine son verecek olan Yozgatspor oyuncular ise bu müsabakaya hazırlar. Kendilerinden emin olan kırmızı siyahlı oyuncular güçlü rakiplerini yenerek taraftarlarını mutlu etmek istiyorlar.