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BUYURUN MAÇA

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta yarın ilk müsabakasına çıkacak olan Yozgatspor, Osmaniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

BUYURUN MAÇA

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta yarın ilk müsabakasına çıkacak olan Yozgatspor, Osmaniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
BUYURUN MAÇA

Ziraat Türkiye Kupası birinci turunda Aksaray Belediyespor’u penaltı atışları sonrasında eleyerek bir üst tura çıkma başarısı gösteren Yozgatspor kupa maçının morali ile dün Osmaniyespor ile oynanacak olan müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Kavlak gözetiminde Osmaniyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına dün kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında başlayan kırmızı siyahlı ekip, bugün ise son taktik antrenmanını yaparak kampa girecek. Yozgatsporlu oyuncular uzun bir aradan sonra ilk defa Yozgat’ta profesyonel bir lig maçı oynanacağından dolayı heyecanlı olduklarını söylediler. Ligin ilk haftasında kendi evlerinde oynayacakları müsabakayı taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak kazanmak isteyen kırmızı siyahlı ekip, Yozgatspor camiasının kendilerine güvenmesini istediler.

Son Güncelleme: 30.08.2019 16:47
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