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BUYURUN MAÇA

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde bugün saat 13.00’da Rıza Kayalap Spor Salonu’nda oynanacak Yozgat Bozokspor-Güneysuspor arasındaki müsabakanın sonucu, sezon sonunda şampiyonluk turunu atacak takımı belirleyecek.

BUYURUN MAÇA

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde bugün saat 13.00’da Rıza Kayalap Spor Salonu’nda oynanacak Yozgat Bozokspor-Güneysuspor arasındaki müsabakanın sonucu, sezon sonunda şampiyonluk turunu atacak takımı belirleyecek.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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BUYURUN MAÇA

Aynı puan ve averajla ilk iki sırada yer alan Yozgat Bozokspor ile Rize Temsilcisi Güneysuspor arasındaki maçta Sivas bölgesinden Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz görev yapacak. Aynı bölgeden Turgut Demirkan’ın gözlemci olarak görev alacağı müsabaka Çay TV’den de naklen yayınlanacak. Oldukça çekişmeli geçmesi beklenen müsabakada çıkacak sonuç şampiyonu da belirlemiş olacak. İki yıl aradan sonra tekrar Süper Lige çıkmayı garantileyen başaran Yozgat Bozokspor, rakibini yenerek kendi saha ve seyircisi önünde şampiyonluk turunu atmak istiyor. Yozgat Bozokspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Güneysuspor’da ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak olan kırmızı siyahlı ekipte moraller oldukça yüksek. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, zorlu maçı kazanarak şampiyonluk turu atmak istediklerini ifade etti. Maçın kendileri açısından önem arz ettiğinin altını çizen Doğan, taraftarlarla birlikte şampiyonluk sevincini yaşayacaklarına inandığını aktardı. 

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