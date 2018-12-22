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BUYURUN MAÇA

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bugün saat 13.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda lider Melikgazi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

BUYURUN MAÇA

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Lig B grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bugün saat 13.00’da Rıza Kayaalp Spor Salon’unda lider Melikgazi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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BUYURUN MAÇA

Antrenör Hayri Kıyıcıoğlu gözetiminde çalışmalarını tamamlayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, lideri yenerek şampiyonluk iddialarını sürdürmek istiyor.

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Antrenörü Hayri Kıyıcıoğlu, bugün lider Melikgazi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak güçlü rakiplerini Yozgat’tan eli boş göndermek istediklerini söyledi.

Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Melikgazi Belediyespor müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Kıyıcıoğlu, ‘’Bugün karşı karşıya geleceğimiz güçlü rakibimizi yenmekten başka çaremiz yoz. Artık takım olarak puan kayıplarına tahammülümüz kalmadı. Bu nedenle bu müsabakada diğer müsabakalarda yaptığımız basit hataları tekrarlamadan iyi bir oyun ile sahadan iki puan ile ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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