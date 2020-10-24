Buse ve Zeynep sahada

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının geçtiğimiz hafta EGOspor ile oynadığı müsabakada başarılı oyuncusu Buse müsabakanın ilk yarısında belinden sakatlanmış, Zeynep ise müsabakanın ikinci yarısında ayak bileğinde olan sakatlığı nüksetmişti. Hafta içerisinde takımdan ayrı olarak çalışan iki başarılı oyuncunun durumlarını biraz iyi olması nedeniyle Tekirdağ’a götürüldü. Bugün Tekirdağspop ile oynanacak olan müsabakada sahadaki yerini alacak olan Buse ile Zeynep, güçlü rakiplerini yenmek için sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler. Sakat sakat mücadele etmelerine karşılık takımları için iyi mücadele etmeye çalışacaklarını dile getiren başarılı oyuncular, kendilerinden çok güçlü olan Tekirdağspor karşısında galibiyet alacaklarına inandıklarını ifade ettiler.