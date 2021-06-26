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Buse ve Zeynep Milli takım kampında

Ankara’da dün başlayan U17 Kadın Hentbol Milli takım kampına Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’ndeki temsilcimiz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Geçlikspor takımından Semanur Buse Baran ve Zeynep Yüksektepe’de katıldı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:37
Buse ve Zeynep Milli takım kampında

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında Pivot Semanur Buse Baran ve sol kanat oyuncusu Zeynep Yüksektepe Ankara’da başlayan U17 yıldız milli takım üçüncü etap kamp programına katıldılar. 
7-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenecek olan 2021- 17 Yaş Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Hentbol Kadın Milli takımımız aday kadroda yer alacak sporcuları belirlemek için üçüncü etap kamp çalışmalarına dün Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Kompleksinde başladı. Daha önce yapılan ilk ilk kampa katılan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından Semanur Buse Baran üçüncü etap kamp çalışmasına davet edilip dün başlayan kampa dahil olurken, daha önce gelişim kampında da yer alan Zeynep Yüksektepe ise bu sene ilk defa milli takım kampına katıldı. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan kamp çalışmalarının ikisine de katılan Atiye Gülseven hafif sakatlığı nedeniyle üçüncü etap kamp çalışmalarına katılamadığı öğrenildi. Bu sene yapılan milli takım kampının ilk ikisine katılan Semanur Buse Baran, milli takım kamplarında kendini çok daha iyi geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi. Milli takım antrenörleri gözetiminde yapılan antrenmanların çok yorucu olmasına rağmen verimli geçtiğine vurgu yapan Semanur Buse Baran, üçüncü etap kamp çalışmalarına da davet edildiği için çok mutlu olduğunu, bu kamp çalışmasında da elinden gelenin en iyisini yaparak Milli takım antrenörlerinin gözüne gireceğini ve milli takım kadrosuna alınacağına inandığını sözlerine ekledi. Bu sene ilk defa milli takım kampına katılan Zeynep Yüksektepe ise daha önce milli takım gelişim kampına katıldığını bu sene ise ilk defa U17 milli takımının kampına katıldığını belirtti. 25-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kamp programı boyunca antrenmanlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğinin altını çizen Zeynep Yüksektepe, ‘’Hayallerimi süsleyen milli takım formasını Avrupa’da giyerek hem memleketim Yozgat’ı, hem takımım Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını hem de ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunu başarmak içinde çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. Çok yorucu geçecek olan milli takım kampında elimden gelenin en iyisini yaparak U17 kadın Hentbol milli takım aday kadrosundaki yerimi almak istiyorum’’ dedi. 
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise dün başlayan milli takım kampına Semanur Buse Baran ile birlikte Zeynep Yüksektepe’nin katıldığının altını çizdi. Geçen sezon ligde gösterdikleri performans ile göz dolduran oyuncularının milli takım kamplarında boy göstermesinden dolayı duyduğu mutluluğu anlatan Atmaca, bu sene milli takım kampına katılan dört oyuncumdan en az ikisinin U17 Kadın Hentbol Milli takımında forma giyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

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Buse Ve Zeynep Milli Takım Kampında
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