Buse ve Zeynep korkuttu

EGOspor ile oynanan ve sahanın en iyi iki oyuncusu olan Buse ve Zeynep, müsabaka sırasında girdikleri ikili mücadele sonrasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldılar. Buse müsabakanın ilk yarısında oyunda kaldığı süre içerisinde rakip kaleye 6 gol gönderirken gösterdiği performans ile de göz doldurdu. Müsabakanın ilk yarısının son dakikalarına doğru takımı atakta iken girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Buse belinden sakatlandı. Oyunu yarıda bırakan başarılı oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Sezon başında antrenmanda sakatlanan ve geride kalan üç müsabakaya sakat sakat çıkan başarılı oyuncu Zeynep ise yine sakat sakat olarak mücadele ettiği müsabakanın ikinci yarısında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlığı tekrar nükseden Zeynep’te oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Zeynep’in de durumunun iyi olduğu ifade edildi.