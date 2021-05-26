Buse Unal Fenerbahçe’de

Yozgat’ın Bayatören nüfusuna kayıtlı olan Milli Voleybolcu Buse Ünal, voleybolda gösterdiği başarılı performans ile büyük takımların dikkatini çekti. Fenerbahçe’nin transfer teklifini kabul eden Yozgatlı Buse Ünal, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, ‘’Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu Nilüfer Belediyespor forması giyen 1997 doğumlu milli pasör Buse Ünal ile güçlendirdi. Voleybola 2004 yılında Arkas Spor altyapısında başlayan Buse Ünal, 2011 yılında Ankara ekibi İlbank’a transfer oldu. İlbank altyapısında 2013 yılında ilk şampiyonluğunu yaşayan milli voleybolcu yükselen grafiği sayesinde henüz 17 yaşındayken İlbank A Takımının formasını giymeye başladı. A Takım formasını terlettiği dönemde de performansıyla takımın önemli bir parçası haline gelen Buse Ünal, İlbank’ın 2016-2017 sezonunda Sultanlar Ligi’ne yükselmesinde pay sahibi oldu. 2017-2018 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nde kiralık olarak forma giyen Ünal, 2018-2021 yılları arasında Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor’da görev aldı. Kulüp takımlarındaki performansıyla milli formayı genç yaş kategorilerinde giyme başarısı gösteren Buse Ünal, 2018 yılından bu yana terlettiği A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile VNL Milletler Ligi İkinciliği, Akdeniz Oyunları Üçüncülüğü ve Gloria Kupası İkinciliği gibi önemli başarılar da elde etti. Buse Ünal’a ailemize hoş geldin diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz’’ denildi.