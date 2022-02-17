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Buse haftanın karmasında

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Semanur Buse Baran haftanın karmasına girmeyi başardı.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:31
Buse haftanın karmasında

Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Kızıltepe Spor Lisesi ile karşı karşıya geldiği müsabakada takımının en golcü isimlerinden biri olan ve gösterdiği performans ile de galibiyette büyük rol sahibi olan Semanur Buse Baran Kadınlar Hentbol Birinci Ligi A Grubunda haftanın karmasına seçilmeyi başardı. Semanur Buse Barın ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyespor’dan kaleci Sevim Erdoğan ile İlke Şen, Adasokağı takımından Tuana Akman, Aksaray Belediyespor’dan Emine Gökdemir, Elazığ’dan Feyza Nur Öztürk, Olimpik Pazarspor’dan İrem Can İnce haftanın karmasına giren diğer isimler oldu. 

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