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Bursa’ya yöneldiler

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Cuma günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

08 Şubat 2022 Salı 00:51
Bursa’ya yöneldiler

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini deplasmanda mağlup ederek mağlubiyet hasretine son vermek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yoğun geçen maç trafiği neticesinde iyi müsabakalar çıkarmalarına karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrıldıklarını söyledi. 2’eşer gün arayla Galatasaray, Bingöl Solhanspor ve Ziraat Bankkart takımları ile oynadıklarını hatırlatan Aksoy, ‘’Bir haftada çok önemli üç müsabaka oynadık. Bizim için çok zor ve yorucu geçen haftada oyuncularım iyi mücadele etmelerine karşılık sahadan galibiyet ile ayrılamadık. Ancak Cuma günü bu kötü gidişata dur demek ve tekrardan tırmanışa geçmek için Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanından mutlak suretle galip ayrılmamız gerekiyor. Hedefimiz ilk 8 takım arasına girebilmek bunun için de rakiplerimizi yenmemiz gerekiyor. Üst üste aldığımız mağlubiyetler takımımızın da moralini bozdu. Bu kötü gidişata dur deyip takımımızın moralini yerine getirmek için mutlaka Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmamız gerekiyor’’ dedi.

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