Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1505
ALTIN
450.893
DOLAR
7.2941
STERLİN
9.9483
EURO
8.9655

Bursa hazırlıkları sürüyor

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, Pazar gün deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı erteleme müsabakasının hazırlıklarını Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde sürdürüyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:52
Bursa hazırlıkları sürüyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanıp son iki haftada yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında iyi bir oyun ortaya koyacaklarını dile getiren Aksoy, Cumartesi gününe kadar müsabakanın hazırlıklarını sürdüreceklerini, Cumartesi günü ise Bursa’ya giderek maç saatini beklemeye koyulacaklarını sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Bursa Hazırlıkları Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGATSPOR DiBE DEMiR ATTI
YOZGATSPOR DiBE DEMiR ATTI
Tinel ile yollar ayrıldı
Tinel ile yollar ayrıldı
Hilal ikinci sırada
Hilal ikinci sırada
Voleybolda yoğun mesai
Voleybolda yoğun mesai
Yozgatspor Karaman’ı konuk ediyor
Yozgatspor Karaman’ı konuk ediyor
HER ŞEY GENÇLiK iÇiN
HER ŞEY GENÇLiK iÇiN
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim