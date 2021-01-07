Bursa hazırlıkları sürüyor

Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlanıp son iki haftada yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında iyi bir oyun ortaya koyacaklarını dile getiren Aksoy, Cumartesi gününe kadar müsabakanın hazırlıklarını sürdüreceklerini, Cumartesi günü ise Bursa’ya giderek maç saatini beklemeye koyulacaklarını sözlerine ekledi.