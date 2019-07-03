BURAYA KADAR!

Yozgat’ta elde ettiği başarılar, gençlere sağladığı imkanlar ve hentbola yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Bozokspor sürpriz bir kararın eşiğine geldi. Hentbol milli takımına antrenör ve oyuncu gönderen kırmızı siyahlı takım alt yapıya da 200 sporcu kazandırdı. Gençlerin spor salonlarına çekilmesi ve spor kültürünün oluşmasında da öncülük eden kırmızı siyahlı kulüp, geçtiğimiz günlerde de üç genç oyuncuyu gelişim kampına gönderdi. Hentbol potansiyelinin olduğu kentte, 6 yıllık dönem içerisinde önemli işler başaran Yozgat Bozokspor’a yönelik maddi ve manevi destek sözlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle kulüp yönetimi olağanüstü toplanarak radikal kararlar aldı. Siyasiler ve bürokrasi başta olmak üzere sporseverlerden beklenen desteğin sağlanamaması nedeniyle çekilme kararını gündemine alan kulüp yönetimi hentbol akademisini devam ettirecek. Başarının sahiplenildiği ancak destek açıklamalarının havada kaldığı kentte bir takım daha faaliyetlerine son verecek. Kentin tanıtımı kadar temsilciliğini üstlenen Yozgat Bozokspor, yalnızlığa ve sahipsizliğe isyan ederek radikal kararı uygulayacak. Kulüp yönetimi Cuma günü tekrar toplanacak ve önümüzdeki haftaya basın toplantısı düzenleyerek, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.