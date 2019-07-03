Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100201
ALTIN
258.834
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1208
EURO
6.3656

BURAYA KADAR!

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lige yükselme başarısı gösteren Yozgat Bozokspor, çekilme kararını gündemine aldı.

BURAYA KADAR!

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lige yükselme başarısı gösteren Yozgat Bozokspor, çekilme kararını gündemine aldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
51 Okunma
BURAYA KADAR!

Yozgat’ta elde ettiği başarılar, gençlere sağladığı imkanlar ve hentbola yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Bozokspor sürpriz bir kararın eşiğine geldi. Hentbol milli takımına antrenör ve oyuncu gönderen kırmızı siyahlı takım alt yapıya da 200 sporcu kazandırdı. Gençlerin spor salonlarına çekilmesi ve spor kültürünün oluşmasında da öncülük eden kırmızı siyahlı kulüp, geçtiğimiz günlerde de üç genç oyuncuyu gelişim kampına gönderdi. Hentbol potansiyelinin olduğu kentte, 6 yıllık dönem içerisinde önemli işler başaran Yozgat Bozokspor’a yönelik maddi ve manevi destek sözlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle kulüp yönetimi olağanüstü toplanarak radikal kararlar aldı. Siyasiler ve bürokrasi başta olmak üzere sporseverlerden beklenen desteğin sağlanamaması nedeniyle çekilme kararını gündemine alan kulüp yönetimi hentbol akademisini devam ettirecek. Başarının sahiplenildiği ancak destek açıklamalarının havada kaldığı kentte bir takım daha faaliyetlerine son verecek. Kentin tanıtımı kadar temsilciliğini üstlenen Yozgat Bozokspor, yalnızlığa ve sahipsizliğe isyan ederek radikal kararı uygulayacak. Kulüp yönetimi Cuma günü tekrar toplanacak ve önümüzdeki haftaya basın toplantısı düzenleyerek, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yaz Futbol okulu başladı
Yaz Futbol okulu başladı
Halı Saha inşaatı başladı
Halı Saha inşaatı başladı
Milli takım kampına 2 Yozgatlı
Milli takım kampına 2 Yozgatlı
Tekvandoya yoğun ilgi
Tekvandoya yoğun ilgi
Stadımız uygunsuz!
Stadımız uygunsuz!
MASAYA YATIRILDI
MASAYA YATIRILDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim