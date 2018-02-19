BURAYA KADAR

Bozok Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Ankara bölgesinden Burak Güner yönetti. Yardımcılarını Oğuzhan Yılmaz ve Harun Tekin yaparken, Onur Güneş dördüncü hakem olarak görev yaptı. Dk. 3 Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Nizamettin paslaşarak kullandı. Nizamettin kendine gelen topu bekletmeden ortaladı. Serdar Sudun’un kafa vuruşu kaleci Mustafa Bulut’ta kaldı. Dk. 12 Yozgatspor atağında Serdar Sudun ceza alanı üzerinde buluştuğu topu kaleye gönderdi. Top üstten auta çıktı. Dk. 16 Yozgatspor’un sağ kanattan kazandığı korner atışını Mehmet Şükrü Önder kullandı. Kale önüne gelen topa kimse dokunamadı. Dk. 18 Mehmet Şükrü Önder’in ceza alanı üzerinden vuruşu auta çıktı. Dk. Talasgücü Belediyespor’un kazandığı serbest atışı Bünyamin Demir kullandı. Cafer Elek’in ters vuruşu kornere çıktı. Dk. 34 Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Mehmet Şükrü Önder kullandı. Talasgücü kalecisi Mustafa Bulut çift yumrukla uzaklaştırdı. Dk. 36 Talasgücü’nün kazandığı serbest vuruşta Bünyamin Demir’in kaleye gönderdiği top autla sonuçlandı. Dk. 39 Yozgatspor atağında Cafer Elek’in uzun oynadığı topu Ali Yıldırım kafa ile Nizamettin’e indirdi. Nizamettin’in ceza alanı içerisinden sert şutunu kaleci Mustafa Bulut çıkardı. Dk. 40 Yozgatspor atağında Onur Kaya’nın sert şutu farklı şekilde auta çıktı. Dk. 41 Ali Yıldırım’ın indirdiği topa Adem Demiroğlu’nun ters vuruşu kornere çıktı. Dk. 52 Yozgatspor hızlı atağında Mehmet Şükrü Önder sol kanattan ceza alanı çizgisine kadar indi. Yerden yaptığı ortaya Nizamettin kötü bir vuruşla topu auta göndererek takımını mutlak bir golden etti. Dk. 68 Onur Kaya’nın vuruşu auta çıktı. Dk. 72 Yozgatspor atağında Cafer Elek topu Ali Yakup ile buluşturdu. Ali Yakup Nizamettin’i ara pasıyla kaçırdı. Nizamettin’in kale önünde boş bekleyen Hakkı Tosun’a topu çıkardı. Hakkı Tosun topu boş kaleye gönderdi. 1-0 Dk. 76 Talasgücü Belediyespor atağında Burak Gezer ikili mücadelede kendini yerde buldu. Kazanılan serbest atışı Altan Güneş kullandı. Arka direkte topa iyi yükselen Mehmet Tahir Kalem topu ağlara gönderdi. Dk. 86 Yozgatspor atağında ceza alanına gönderilen topa yükselen Ali Yakup’u kafa vuruşu auta çıktı. Dk. 88 Ani gelişen Talasgücü atağında Bünyamin Demir topla buluştu. Ceza alanı içerisinde vuruşu direkten döndü. Dk. 90 Yozgatspor atağında Ali Yakup ara pasıyla Serdar Sudun’u topla buluşturdu. Serdar vurmaya gecikince takımını bir golden etti.