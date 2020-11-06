BURAYA KADAR

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakaya iyi başlayan taraf Yozgatspor oldu. Güçlü rakibi karşısında atak bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip 43’üncü dakikada genç oyuncusu Boğatan Kızıltan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısını Kırşehir Belediyespor karşısında 1-0 önde tamamlayan Yozgatspor müsabakanın ikinci yarısında geriye yaslanınca ev sahibi Kırşehir Belediyespor beraberlik için Yozgatspor kalesine yüklendi. Yakaladığı net gol pozisyonlarından yararlanamayan Kırşehir Belediyespor karşısında Yozgatspor’da kontra ataklar ile gol aramaya çalıştı. Kırmızı siyahlı ekip oyuncuları eline geçirdiği net pozisyonları kahraman olma telaşı nedeniyle yararlanamazken oyunun son dakikaların da Kırşehir Belediyespor ataklarını yoğunlaştırdı. Müsabakanın uzatma dakikalarının son saniyelerinde Mehmet Alaattinoğlu sahneye çıktı ve skora eşitliği getirerek müsabakayı uzatmalara taşıdı. 90+6’ıncı dakikada gelişen Kırşehir Belediyespor atağında sağ kanattan ceza sahası ön çizgisine gönderilen topla buluşan Mehmet Alaattinoğlu önce topu düzeltti sonra yerden sert vurdu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. Bu golden sonra müsabakanın normal süresi 1-1 tamamlandı. Uzatma dakikalarına hızlı başlayan taraf ev sahibi Kırşehir Belediyespor oldu. 93’üncü dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Ali Küçük kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş ile skoru 2-1’e taşıdı. Yozgatspor’un skoru eşitleme çabaları sonuçsuz kalınca Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura çıkan taran ev sahibi Kırşehir Belediyespor oldu. Ev sahibi Kırşehir Belediyespor Erbay Eker, Muhammet Apuhan, Gökay Iravul, Furkan Polat, İsmail Düzgün, M. Fatih Bayat, Mehmet Alaeddinoğlu, Oğuzhan Yazıcı, Ömer Faruk Taş, Hakan Erçelik, Deniz Çınar on biri ile oyuna başladı. Yozgatspor ise Bilal Karataş, Burak Altunay, Metin İlhan, Ziya İstek, Boğtan Kızıltan, Uğurcan Gülay, Yiğitalp Kırcalı, Kasım Ulus, B. Berkay Karpuz, Tayfun Yılmaz, Fatih Emircan on biri ile başladı. Kırşehir Belediyespor’da 61’inci dakikada İsmail Düzgün’ün yerine Abdulkadir Akyıldız, M. Fatih Bayat’ın yerine Ali Kucık, 62’inci dakikada Furkan Polat’ın yerine Ahmet Karadayı 80’inci dakikada Gökay Iravul’un yerine Şerif Doğan, Erbay Eker’in yerine Hakan Yavuz, 94’üncü dakikada Şerif Doğan’ın yerine Batuhan Süer oyuna girdi. Yozgatspor’dan ise 46’ıncı dakikada Tayfun Yılmaz’ın yerine Alihan Öztürk, 66’ıncı dakikada Boğatan Kızıltan’ın yerine Beytullah Ersoy, 81’inci dakikada B. Berkay Karpuz’un yerine Ahmet Güney, 109’uncu dakikada Kasım Ulus’un yerine Hasan Gök, Yiğitalp Kırcalı’nın yerine Ebubekir Taşkıngül oyuna girdi. Ev sahibi Kırşehir Belediyespor’da 14’üncü dakikada M. Fatih Bayat, 97’inci dakikada Batuhan Süer, 113’üncü dakikada ise Hakan Erçelik sarı kart görünken, Yozgatspor’da ise 28’inci dakikada Tayfun Yılmaz, 69’uncu dakikada Bilal Karataş, 80’inci dakikada Beytullah Ersoy sarı kart gördü.