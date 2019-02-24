Burası Basın tribünü

Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, basın tribününe alınan seyircinin takıma destek amacıyla geldiklerini, kimsenin ses çıkartmamasını istedi.
24 Şubat 2019 Pazar 20:57
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YOZGATSPOR'un Ünyespor ile oynadığı karşılaşmaya Spor Müdürlüğü personeli ve emniyetçiler yakınlarını doldurunca, basın mensupları görev yapamaz oldu, ayakta kaldı.
Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, basın tribününe alınan seyircinin takıma destek amacıyla geldiklerini, kimsenin ses çıkartmamasını istedi.
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