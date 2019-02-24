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Burası Basın tribünü

YOZGATSPOR'un Ünyespor ile oynadığı karşılaşmaya Spor Müdürlüğü personeli ve emniyetçiler yakınlarını doldurunca, basın mensupları görev yapamaz oldu, ayakta kaldı.

Burası Basın tribünü

YOZGATSPOR'un Ünyespor ile oynadığı karşılaşmaya Spor Müdürlüğü personeli ve emniyetçiler yakınlarını doldurunca, basın mensupları görev yapamaz oldu, ayakta kaldı.

24 Şubat 2019 Pazar 20:57
33 Okunma
Burası Basın tribünü

Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, basın tribününe alınan seyircinin takıma destek amacıyla geldiklerini, kimsenin ses çıkartmamasını istedi.

Anahtar Kelimeler:
YozgatsporÜNYESPORVali Yardımcısı Şükrü Çakır
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