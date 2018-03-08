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Burak’a sürpriz doğum günü

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un başarılı defans oyuncusu Burak Altunay’a Sürmeli Mangal Keyfi sahipleri Hüseyin ve Sinan Tokat kardeşlerden sürpriz doğum günü pastası kesildi.

Burak’a sürpriz doğum günü

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor’un başarılı defans oyuncusu Burak Altunay’a Sürmeli Mangal Keyfi sahipleri Hüseyin ve Sinan Tokat kardeşlerden sürpriz doğum günü pastası kesildi.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Burak’a sürpriz doğum günü

Önceki gün Sürmeli Mangal Keyfi’nde Yozgatsporlu oyunculara verilen yemek sonrasında kırmızı siyahlı ekibin 27 yaşına basan tecrübeli defans oyuncusu Burak Altunay’a sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Hüseyin ve Sinan Tokat kardeşler tarafından hazırlanan pastayı görünce şaşıran 27 yaşındaki oyuncu duygulu anlar yaşarken, kendisine bu sürprizi yapan herkese teşekkür etti.

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