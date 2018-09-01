BURAK’A MUTLU HABER

Geçtiğimiz sezon Mersin Büyükşehir Belediye MESKİspor’dan Yozgatspor’a transfer olan ve başarılı bir sezon geçiren Burak Altunay bu sezonda Yozgatspor ile anlaşmış ve hem Yozgat hem de Nevşehir kamplarında takımla birlikte antrenmanlara katılmıştı. Baba olduğunu Nevşehir kampında eşi Zeynep’ten öğrenen başarılı oyuncu, kurban bayramı tatilinde çocuğu ile görüşüp hasret giderme şansı buldu. Henüz 15 günlük olan Burak’ın kızının ismini Ayla Nisa koydular. Baba olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, ‘’Kızım Ayla Nisa’nın doğum haberini aldığımda çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Babalık çok değişik bir duygu anlatılamaz’’ dedi.