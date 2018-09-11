Burak, yuvaya döndü

Kırmızı siyahlı ekibin teknik heyetinin verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan yönetim, ilk transferi yaptı. Yozgatspor’un 3’üncü ligde formasını giyen ve son olarak Sökespor’da futbol yaşamını sürdüren Burak, Yozgat’tan giden teklife olumlu yanıt verdi. Burak Emre, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından eski takımına dönüş yaptı. Yönetimin iki oyuncu daha kadroya dahil edeceği kaydedildi.