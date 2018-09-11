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Burak, yuvaya döndü

YOZGATSPOR formasını 2011-2013 yılları arasında giyen, daha sonra Bodrum Belediyespor’a giden Burak Emre Kayan yuvaya döndü.

Burak, yuvaya döndü

YOZGATSPOR formasını 2011-2013 yılları arasında giyen, daha sonra Bodrum Belediyespor’a giden Burak Emre Kayan yuvaya döndü.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Burak, yuvaya döndü

Kırmızı siyahlı ekibin teknik heyetinin verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan yönetim, ilk transferi yaptı. Yozgatspor’un 3’üncü ligde formasını giyen ve son olarak Sökespor’da futbol yaşamını sürdüren Burak, Yozgat’tan giden teklife olumlu yanıt verdi. Burak Emre, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından eski takımına dönüş yaptı. Yönetimin iki oyuncu daha kadroya dahil edeceği kaydedildi.

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